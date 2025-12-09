living cost indicators
يصغرها بـ 40 عاماً.. نجمة شهيرة تتزوج للمرة الثالثة قريباً! (صورة)

9
DECEMBER
2025

كشفت الصحافة الأميركية أن العلاقة التي بدأت قبل 3 سنوات بين النجمة "شير" ومغني الراب ألكسندر إدواردز الذي يصغرها بـ 40 عاما تطوّرت بشكل ثابت، وأن خطوة الزواج باتت قريبة جداً رغم الفارق العمري اللافت بينهما.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن شير البالغة 79 عاماً تعتبر هذه المرحلة الوقت المناسب لاتخاذ قرار الارتباط قبل دخولها العقد الثامن من عمرها، مؤكدة للمقربين أنها لا ترى أن العمر يشكّل عائقاً أمام علاقة ناجحة ومستقرة.

وأعلنت المصادر أيضاً أن كلا الطرفين مستعد للالتزام الرسمي، وأن العلاقة بينهما أثبتت قوتها طوال السنوات الماضية.

وارتبطت شير أولاً بسوني بونو بين 1969 و1975،. ثم تزوجت من المغني غريغ ألمن لفترة قصيرة قبل العودة إليه ثم الانفصال النهائي عام 1979، بسبب مشاكله المستمرة مع الإدمان.

