هذه الأبراج ستتغير حياتها في عام 2026.. هل أنت من بينها؟

6
DECEMBER
2025
أقل من شهر يفصلنا عن انتهاء عام 2025 واستقبال عام 2026، فما هي توقعات الأبراج لعام 2026 وأي برج سيكون الأكثر حظاً؟

وفقاً لتوقعات موقع Collective World المتخصص، فإن عام 2026 سيحمل طاقة متجددة تدفع الكثيرين نحو النمو الشخصي والمهني والعاطفي مع فرص غير مسبوقة للتقدم وإعادة ترتيب الأولويات.وهناك 4 أبراج ستتغير حياتها في الـ 2026.

برج الميزان:

يدخل مواليد الميزان عام 2026 بروح مختلفة، بعد فترة من التشتّت والشكوك التي سيتركها العام الماضي وراءهم. يستعيد الميزان ثقته بنفسه تدريجياً، ويميل لاتخاذ قرارات واضحة وأكثر جرأة.

الفرص المهنية ستكون بارزة، إلى جانب تحسّن ملحوظ في علاقاتهم الشخصية.

السر في نجاحهم هذا العام هو عدم الخوف من المبادرة؛ فالإخفاقات السابقة لن تكون سوى تمهيد لنجاحات أكبر تعيد الانسجام إلى حياتهم.

برج القوس

سيعيش مواليد القوس في الـ 2026 مرحلة انتعاش روحي ونفسي بعد فترات مرهقة. سيشعر القوس بأن زمام المبادرة عاد ليده، وأن الأفق أمامه مفتوح للتغيير.

التنقلات، السفر، واللقاءات العابرة قد تلعب دوراً جوهرياً في تغيير رؤيته للعالم، وربما إعادة تشكيل مساره بالكامل.

الثقة بالحدس واتخاذ المخاطر المحسوبة ستكون بوابته لتحقيق أحلام ظنّ أنها بعيدة المنال.

برج الجدي:

يحمل عام 2026 لبرج الجدي طاقة قوية تدفعه لقطف ثمار سنوات من المثابرة والعمل الشاق. ستكون هناك انطلاقة جديدة في حياته المهنية، وقد يشهد تغييرات كبيرة على الصعيد الشخصي أيضاً.

هذا العام يدعو برج الجدي إلى احتضان التجديد وفتح الباب لفرص لم يكن يفكر بها سابقاً.

السر يكمن في التخلّي عن التحفّظ الزائد ومواجهة المستجدّات بشجاعة.

برج الدلو:

2026 بالنسبة لمواليد برج الدلو يشبه نهضة حقيقية. سيشعرون بطاقة عالية تحفّزهم للعمل والإبداع، ويستعيدون وضوح الرؤية بعد فترة من الضبابية أو التردد.

سيكون هذا العام مثالياً لبدء مشاريع جديدة أو تغيير المسار المهني بالكامل، حيث يتحول تفرد الدلو إلى أكبر نقاط قوته.

