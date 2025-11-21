بالصور- اكتشاف تابوت روماني محفوظ منذ 1700 عام في قلب بودابست

A + A -



أعلن فريق من علماء الآثار في العاصمة الهنغارية بودابست العثور على تابوت روماني فريد من نوعه يعود إلى نحو 1700 عام.



ويعد هذا الاكتشاف نافذة استثنائية على حياة شابة عاشت في الحقبة الرومانية وعلى العالم الذي كان يحيط بها آنذاك.

وجاء الاكتشاف خلال أعمال تنقيب واسعة يجريها متحف بودابست للتاريخ في منطقة أوبودا شمالي المدينة، وهي منطقة كانت تعد جزءًا من أكوينكوم، المستوطنة الرومانية التي ازدهرت قديما على ضفاف نهر الدانوب.



ووفقا للباحثين فإن التابوت المصنوع من الحجر الجيري ظل مغلقا ومحفوظا بشكل مثالي لقرون، من دون أن يتعرض للسرقة أو العبث. فقد عثر عليه مثبتا بمشابك معدنية ورصاص منصهر، فيما بقي غطاؤه الحجري الضخم في مكانه الأصلي. وعند رفع الغطاء بعناية، كشف العلماء عن هيكل عظمي كامل تحيط به عشرات القطع الأثرية.

وقالت جابرييلا فينييس كبيرة خبراء الآثار في فريق التنقيب إن "خصوصية هذا الاكتشاف تكمن في أنه تابوت مغلق بإحكام ولم يمسه أحد من قبل، مما جعله سليما ومثاليا للدراسة".

المصدر: أسوشيتد برس+ الشرق الأوسط