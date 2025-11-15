living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"القاء القبض" على مصمم لبناني عالمي شهير؟ اليكم الحقيقة!

15
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

بيان توضيحي صادر عن المكتب الإعلامي للمصمم الأزياء  عبد محفوظ ردًا على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية مؤخرا من ادعاءات مفبركة، حيث نفيد بما يلي :

يودّ المكتب أن يوضح للرأي العام ووسائل الإعلام حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور أوامر قبض أو حبس بحق المصمم العالمي عبد محفوظ وهي معلومات غير صحيحة إطلاقاً، ولا تمت للواقع بأي صلة، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو رسمي.

وقد تبيّن أن الجهة التي قامت بنشر تلك المزاعم، والمعروفة لدينا، قد دأبت في الآونة الأخيرة على تداول معلومات مغلوطة ومضلِّلة، بدافع الإساءة إلى سمعته ومحاولة التشهير به، مستغلةً علاقاتها ومعارفها لنشر تلك الادعاءات بين أفراد المجتمع.

وإزاء هذا التجاوز الخطير، فقد بادر المصمم عبد محفوظ عبر وكيله القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، التي تولي كامل الاهتمام بحماية سمعة الأفراد والحفاظ على الخصوصية، وتطبيق القوانين التي تجرّم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة.

ويؤكد مكتبه الإعلامي أن المصمم عبد محفوظ  يحتفظ بحقه الكامل في متابعة القضية حتى يتم ردع كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية للإضرار بالآخرين، وأنه يثق كل الثقة في نزاهة وعدالة الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على إنصافه وفقاً للقانون.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout