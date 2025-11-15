living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجمة لبنانية شهيرة جداً وزوجها.. خلافات بينهما ؟

15
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

----------------------------------------------------------------------------------------

بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن وجود خلافات مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وحذفها صورها معه من حساباتها، قالت الفنانة نانسي عجرم إنّ "هذه الشائعات غير صحيحة نهائيا".

وأضاف عجرم خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "منذ بداية زواجي من الهاشم، لم تتوقف الشائعات، ولا أعرف لماذا؟"

وأشارت إلى أنّ "الشائعات حول حياتها الزوجية أمر مبالغ فيه وغير معقول".

وعن حذف صورها مع زوجها، قالت عجرم: "غير صحيح إطلاقا. ما حذفت ولا صوره ولا مرة، وكل الصور موجودة، الخبر كذبة، لماذا أحذف صوره؟".

ولفتت إلى أن علاقتها بزوجها تقوم على الحب والاتفاق والثقة، مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته في عمله، وتابعت: "أنا بالتأكيد أحتاج إليه نفسيا ومعنويا أكثر مما يحتاجني، لأشاركه ما أشعر به، لكن هو لا يأتي ليخبرني بمشكلة تشغله".

وأشارت إلى أن زوجها هو "سند وظهر" في كل حياتها وليس فقط في الجانب الأسري، مؤكدة أن استمراريتها ما كانا ليتحقق لولا ذلك، مضيفة: "لا يوجد شيء يجعلني أعيش الحياة غصبا عني وأنا لست سعيدة، لا أقبل أن أعيش وأنا غير سعيدة". 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout