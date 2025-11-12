living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فنانة تخلع حجابها بعد 12 عاما من ارتدائه! (صور)

12
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

-

نشرت الفنانة المصرية منال عبد اللطيف مجموعة من الصور ظهرت فيها لأول مرة بدون حجاب منذ 12 عاما.

وأكدت منال في حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامية مروة صبري أن فكرة خلع الحجاب تراودها منذ فترة، مشيرةً إلى صراع داخلي بين رغبتها في التحرر من قيود تشعر أنها تُثقلها، وبين إيمانها العميق بمسؤولية القرار.

وقالت منال: "فكرت أني أقلع الحجاب. ليه؟ لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة. أنا بطبيعتي منطلقة، وأوقات بتوحشني منال اللي بقعدت تلتزم بحجاب. عايزة أطلع، أتحرك، أكون حرة في كل حاجة… لكن فورًا برجع وأقول: لأ، أنتِ تدعي ربنا يثبتك، لأن دي خطوة مش هينة على طول."

وأضافت: "كل ما الفكرة تيجي على بالي، وأول ما أقول لنفسي: 'اقدري تخلعي الحجاب بقى!' — برجع وأقول: 'انتي اخدتي الخطوة، وقعدتي السنين دي'. الفكرة اللي بتحيرني أكتر إن شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز، هفكر أني في الفرح أقلع الحجاب. مش عارفة ليه… بس الفكرة دي بتزن عليا."

وتابعت: "مش ضروري ألبس فستان مفتوح. المهم أني أكون منطلقة. طبعة الطرحة بتضايقني، وأقعد طول الوقت أظبطها. بقالي 11 سنة محجبة."

وأشارت منال إلى أن قرارها لا ينبع من رفض ديني أو معتقد، بل من رغبة في التوافق بين ذاتها الحقيقية — المنطلقة، الطليقة، المتحررة — وبين ما تشعر به من قيد مادي ونفسي، حتى لو كان رمزياً.

ومن خلال الصور التي نشرتها، ظهرت منال بثقة، دون تعليقات استفزازية، ورفعت صوتها بصمت، كأنها تقول: "هذا قراري، وحقّي في اتخاذه".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout