أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني!

بعد أيام قليلة من إعلانها فقدان 10 كيلوغرامات من وزنها خلال شهر واحد فقط، سقطت نجمة البوب الكورية هيونا فجأة على خشبة المسرح أثناء غنائها.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل للحظة سقوطها على الأرض بينما حاول الراقصون حولها تقديم الدعم قبل أن يحملها أحد أفراد الأمن إلى خارج المسرح لتلقي الرعاية الفورية.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن النجمة، البالغة من العمر 33 سنة، سبق وأن تم تشخيصها باضطراب "الإغماء الوعائي العصبي" عام 2020، وهو حالة تسبب انخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وقد يثار هذا الاضطراب نتيجة الإجهاد أو التعب الشديد أو الحمية القاسية.

وأكد خبراء الصحة أن فقدان الوزن السريع قد يؤدي إلى اختلالات غذائية، وهو ما قد يكون ساهم في الإغماء المفاجئ، بحسب صحيفة "ديلي ميل".