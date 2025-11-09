living cost indicators
بالصورة- ترامب "نائما".. صور تكتسح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

9
NOVEMBER
2025
أثارت صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدا فيها كما لو كان نائما خلال فعالية رسمية في المكتب البيضاوي، موجة من التفاعل والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعت البيت الأبيض إلى التعليق.


واعتبر منتقدو ترامب الصور، التي انتشرت بغزارة عبر الإنترنت، مؤشرا على "الإرهاق وعدم التركيز"، في وقت شددت به الإدارة الأميركية على "جاهزية الرئيس الكاملة".
وظهر ترامب (79 عاما) في لقطات من الحدث الذي جرى الخميس، وهو يشارك في إعلان عن خفض أسعار أدوية علاج السمنة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وخلال الفعالية، بدا ترامب في لحظات وهو يغمض عينيه أو ربما ينام، وأحيانا يجهد في إبقائهما مفتوحتين، بينما كان يفرك وجهه بين الحين والآخر.

وعلق حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم عبر منصة "إكس" على الصور، قائلا: "ترامب النعسان يعود من جديد"، في إشارة تهكمية إلى الرئيس الجمهوري الذي طالما هاجم سلفه جو بايدن بوصفه "نعسانا".

كيف علق البيت الأبيض؟

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن يكون الرئيس نام خلال المناسبة، مؤكدة أن "ترامب تحدث باستفاضة وأجاب على أسئلة الصحفيين، خلال إعلان يعد إنجازا تاريخيا سيوفر أدوية أساسية بأسعار أقل لملايين الأميركيين".

وأضافت روجرز: "بدلا من التركيز على هذا الحدث المهم، يواصل الإعلام الليبرالي الفاشل الترويج لروايات مضللة لا تخدم المواطن الأميركي".

وتأتي هذه الصور في وقت تتجدد به الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي، الذي يعد الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة ممن تولوا المنصب.

وكان ترامب قد خضع خلال الأشهر الماضية لفحوصات طبية، شملت تصويرا بالرنين المغناطيسي وفحوصا لساقيه، بعد إصابته بحالة "قصور وريدي مزمن".

ويرى مراقبون أن لحظات التعب ليست حكرا على ترامب، إذ سبق أن ظهر رؤساء سابقون، من بينهم باراك أوباما، في حالات من الإرهاق خلال مؤتمرات طويلة.

{{article.title}}
