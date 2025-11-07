بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار!

A + A -

-

-

-

-

بعد تعرّض زوجها لحادث سير مروّع ليلا أثناء عودته من عمله على طريق الصعيد، دخلت شيماء سعيد زوجة الفنان المصريإسماعيل الليثي في حالة من الانهيار لحظة وصولها إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الليثي يخضع حاليًا لعملية جراحية دقيقة بعد تفاقم حالته الصحية نتيجة قوة الحادث، فيما يواصل الأطباء جهودهم للسيطرة على النزيف الداخلي واستقرار حالته العصبية.

وقد ظهرت زوجته في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، في حالة من الصدمة والانهيار، غير مصدقة لما حدث، وهي تطلب الدعاء لزوجها بالنجاة.