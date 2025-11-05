"فضيحة" في مسابقة ملكة جمال.. "توبيخ" متسابقة علناً وإخراجها من قبل الأمن!

A + A -

-

-

-

-

في واقعة غريبة، شهدت مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام في بانكوك مشهدا مثيرا بعد بعد مغادرة الفائزة الحالية باللقب فيكتوريا ثيلفيغ قاعة الحفل احتجاجا على قيام أحد مسؤولي المسابقة ويُدعى نواِت إتساراغريسيل بتوبيخ ملكة جمال المكسيك ميليسا فلوريس بوش علناً بسبب غيابها عن جلسة تصوير لإحدى الجهات الراعية.

وتم نقل الحادثة مباشرة على الهواء عبر صفحة ملكة جمال الكون على فيسبوك، وأظهرت "نوات" وهو نائب رئيس منظمة ملكة جمال الكون لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا، وهو يطلب من بوش الوقوف و"تفسير موقفها".

وبدت المتسابقة في حالة توتر ورفضت التعرض للتوبيخ أمام زميلاتها ما دفع نوات لمقاطعتها ووصفها بـ"الغبية" ثم أمر الأمن بإخراجها من القاعة.

وخلال خروج بوش، نهضت عدة متسابقات تضامنا معها، في إشارة إلى نية جماعية لمغادرة الحفل، فيما سُمع نواِت يصرخ قائلاً "توقفوا، توقفوا" قبل أن يأمرهن بالجلوس. لكن ثيلفيغ غادرت المكان قائلة "هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة... نحن نحترم الجميع، لكن لا يمكن التعامل بهذه الطريقة."

ولاحقا أصدرت منظمة ملكة جمال الكون، المملوكة حاليًا لشركة JKN Global Group التايلاندية، بياناً أكدت فيه أن جميع الفعاليات ستستمر كما هو مخطط لها، مشددة على التزامها بـ"قيم التنوع والتمكين والشمول".