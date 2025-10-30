بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟

A + A -

ردّت الإعلامية المصرية هالة سرحان على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لموقف محرج خلال مشاركتها في ملتقى

الإعلام العربي، حين سألتها مراسلة قناة "الجديد" جاسنيت عنتر عن اسمها على الهواء مباشرة.

وفي تصريحات حصرية لـ ONE TV، أكدت سرحان أن الموقف لم يكن يستحق كل هذه الضجة، قائلة: "نحن المصريون نحب الدعابة، والمذيعة كانت فتاة صغيرة تظهر على الهواء للمرة الأولى، وقد لُقّنت الأسئلة مسبقاً. سألتني: من أي بلد أنتِ؟ وما اسمكِ؟ فمزحت معها وقلت: يا حبيبتي، ألا تعرفين اسمي؟".



وأضافت أنها لم تقصد إحراج المذيعة، مشددة على أن الموقف كان عفوياً بالكامل، وقالت: "أخبرت المذيعة أن عليها التحضير الجيد في المرة المقبلة، وأن تتفحّص سن وهيئة الشخص الذي أمامها. إنه درس صغير لكل من يبدأ طريقه في الإعلام: يجب أن يعرف الأسماء التي صنعت تاريخ المهنة".

وجاءت الحادثة خلال فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى الإعلامي العربي في بيروت، الذي يجمع نخبة من أبرز الإعلاميين العرب وشخصيات فكرية وثقافية، ويهدف إلى مناقشة دور الإعلام العربي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والمنصات الرقمية الجديدة.