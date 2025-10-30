فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته

A + A -

=تسبب الفنان المصري عباس أبو الحسن ببلبلة خلال الساعات الماضية بسبب إعلانه رفضه فكرة الإنجاب، واصفاً الإنجاب بـ"خطيئة كبرى" يرتكبها الآباء بحق أبنائهم.

وقال أبو الحسن في منشور كتبه على فيسبوك: "في هذا الزمن، من يُنجب طفلاً بإرادته عامداً متعمداً تحت أي مسمى، يصبح في نظري كائناً شديد الأنانية لا يحب إلا نفسه ويرتكب خطيئة كبرى".

وتساءل عن جدوى الإقدام على الإنجاب وسط ما وصفه بواقعٍ قاسٍ، متسائلاً كيف يمكن للإنسان أن يُلقي بطفله في دوامة الشقاء والمعاناة، وفي أي حياة يمكن أن يجد هذا الطفل السعادة، وفي أي عالم سيُترك ليواجه مصيره بعد رحيل والديه"، معتبراً أن أعظم هدية يمكن أن يقدمها الآباء لأطفالهم هي عدم إنجابهم إلى هذا العالم البائس.

ورأى أبو الحسن أن "الحب الحقيقي هو حماية الأطفال من عذابات هذا الكوكب الملعون"، كما قال.