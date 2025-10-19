بالصور: وفاة مصمم لبناني بعد صراعٍ مرير مع السرطان!

A + A -

توفي المصمم اللبناني الشاب علي الخشن بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر 36 سنة ، تاركاً خلفه إرثاً إبداعياً لافتاً في عالم الموضة والأزياء رغم مسيرته القصيرة.



تميّز الخشن بقدرته على ابتكار تصاميم دقيقة التفاصيل وقصّات عصرية مميّزة جعلت اسمه يبرز سريعاً في الساحة اللبنانية والعربية. وقد تتلمذ منذ سنّ الرابعة عشرة على يد المصمم العالمي إيلي صعب، حيث صقل موهبته وتعلم أصول التصميم والابتكار من أحد أبرز أعمدة الأزياء في لبنان والعالم.



وبعد سنوات من العمل الجاد، استطاع الخشن أن يثبت نفسه كمصمم صاحب هوية خاصة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة الحديثة، لتصبح تصاميمه مقصداً لعدد من النجمات والشخصيات المعروفة.