بالصورة - خضعت لجراحة دقيقة.. إصابة اعلامية شهيرة في حادث بأميركا!

تعرضت الإعلامية والفنانة المصرية نجوى إبراهيم لحادث سير مروع بأميركا أثناء قضاء إجازتها السنوية هناك، ما تسبب في دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة دقيقة.

في التفاصيل، أوضحت نجوى إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الحادث الذي تعرضت له وقع منذ أيام في أميركا، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها إلى مكان إقامتها بسيارة أخرى، نتج عنها تعرضها لإصابات بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور.

وأضافت نجوى أنها خضعت لجراحة دقيقة جراء هذا الحادث، ما اضطرها إلى البقاء بالمستشفى عدة أيام قبل خروجها وقضاء فترة النقاهة هناك، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى القاهرة بسبب حالتها الصحية.

وتابعت أنها عادت إلى القاهرة منذ أيام قليلة، بعدما سمحت لها حالتها الصحية بالسفر، مضيفة أنها تخضع حالياً لجلسات العلاج الطبيعي تمهيداً لعودتها إلى استئناف عملها في تقديم البرنامج الإذاعي، الذي تقدمه منذ سنوات عبر أثير إحدى الإذاعات الخاصة المصرية.

يذكر أن نجوى إبراهيم هي مذيعة وممثلة مصرية، ولدت بالقاهرة عام 1965، وعملت في التلفزيون المصري، قدمت مجموعة من البرامج التلفزيونية منها برنامج "6/6"، و"صباح الخير يا مصر"، و"اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر لسنوات ونال نجاحاً كبيراً.

شاركت نجوى إبراهيم في عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة، من بينها فيلم "الأرض" و"الرصاصة لا تزال في جيبي" و"فجر الإسلام" و"حتى آخر العمر" وغيرها.