بالفيديو: تعرض فنان لبناني شهير للسرقة في المطار!

رغم فرحة النجم العربي وليد توفيق بزواج ابنته نورهان في العاصمة الإسبانية مدريد من عريسها غيث، لكن يبدو أن عينا وأصابته عندما تعرض للسرقة في مطار مدريد، وهو ما يكشفه موقع "فوشيا" حصرياً، عبر تصريحات خاصة من النجم اللبناني.



حكاية تعرض وليد توفيق للسرقة في مدريد

لم يرغب النجم اللبناني وليد توفيق، بأن يعكر صفو مناسبة زفاف ابنته حينها، لكن ملف السرقة لم يغلق بعد، إذ لم يتم حتى الآن القبض على الجاني الذي داهم وليد في المطار، وبرشاقة وسرعة خطف منه حقيبة يده ولاذ مسرعاً بالفرار.

سأل "فوشيا"، الفنان وليد توفيق، ماذا كان بداخل حقيبة اليد المسروقة؟ ليجيب: جواز سفري اللبناني وجواز سفري الإيطالي، إضافة إلى مبلغ من الدولارات واليورو، وكذلك ساعة اليد الخاصة بي. وعن قيمة الساعة، علق توفيق: هي فاخرة لكن سرقتها لا تعد شيئا أمام سرقة جوازي سفري والعطلة والإرباك الذي حدث بسبب ذلك.



خطوات وليد توفيق القادمة

علم موقع "فوشيا" أن وليد توفيق، تمكن أخيرا من العودة إلى بيروت وينجز حالياً استخراج جواز سفره اللبناني والإيطالي، ثم سيتوجه بعدها إلى دبي لأجل إعادة استخراج نسخة جديدة من هويته الإماراتية التي تندرج عليها إقامته، ومن ثم يتوجه إلى الرياض لاستخراج بدلاً عن إقامته السعودية.

وحول حقيقة سرقة خاتم ألماس كان ضمن محتويات الحقيبة، حصل عليه النجم اللبناني من والدته الراحلة، والتي أوصته أن يهديه لحفيدتها بمناسبة زواجها، لم ينف وليد توفيق الأمر مبدياً حزنه على سرقة الخاتم، وقال ضاحكاً: خاتم حبيبي ضاع في مطار مدريد.

من جهة أخرى يستعد وليد لإطلاق اغنيته الجديدة "أهل الوفا" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وهي ضمن أعمال ألبومه الجديد.