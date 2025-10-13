سقط ميتا أثناء غنائه بإحدى الحفلات.. فنان يُفارق الحياة عن عمر 47 عاماً! (فيديو)

A + A -

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وثق لحظة وفاة المغني الشعبي يُكسل قادر (47 عاماً) بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء غنائه في حفل زفاف أحد أقاربه ببلدة جمليك في محافظة بورصا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وكان قادر قد حضر الزفاف لمشاركة العروسين فرحتهما، وصعد إلى المسرح لتقديم فقرة غنائية كـ"لفتة جميلة" للعائلة، قبل أن يسقط فجأة وسط دهشة الحاضرين.



وسارع المدعوون إلى تقديم الإسعافات الأوّلية قبل وصول فرق الإسعاف، التي نقلته على وجه السرعة إلى مستشفى جمليك الحكومي، غير أن الأطباء أعلنوا وفاته بعد محاولات فاشلة لإنعاشه.



وقد فتحت السلطات التركية تحقيقاً في الحادث الذي خلّف حزناً واسعاً بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.