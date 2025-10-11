بسبب حقنة في الوجه.. فنانة تتعرّض للتسمم وتُنقل إلى المستشفى بحالة حرجة

A + A -

تحدثت الفنانة المصرية ميسرة عن معاناتها من تسمم حاد أصيبت به عقب خضوعها لحقنة تجميلية في الوجه، لتوجه من خلال تجربتها رسالة تحذير إلى جمهورها من مخاطر الإجراءات التجميلية غير الآمنة.

وأشارت ميسرة خلال لقاء تلفزيوني إلى أنها خضعت لعملية حقن دهون في الوجه ظنّاً منها أنها بسيطة، إلا أن العملية تحوّلت إلى أزمة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي.

وقالت في حديثها إن الحقنة التي استخدمت لم تكن معقمة بالشكل الصحيح، وكانت تحتوي على بكتيريا منتشرة في المستشفيات، ما تسبب في إصابتها بعدوى خطيرة.

وتابعت أنها عندما لاحظت تدهور حالتها الصحية، نصحها الطبيب بفتح الجرح وتنظيفه، لكنها رفضت خوفاً من المضاعفات، فلجأت إلى طبيب آخر حاول تهدئتها والتقليل من خطورة الموقف، غير أن الأمور سرعان ما ساءت.

وأضافت: "بعد مرور 24 ساعة فقط، نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصبت بتسمم في كامل جسدي، ومكثت هناك 10 أيام لتلقي العلاج وتنظيف الجسم من آثار العدوى".