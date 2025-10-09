بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب

A + A -

كتبت الإعلامية رواند بو ضرغام عبر حسابها على إكس قائلة: " من 4 أشهر، طلبت إفادة عمل من ادارة الجديد، ابتزوني لإنزل امضي تبرئة ذمة وآخدها."

أضافت : "اشتكيت لوزارة العمل، وبعد مماطلة وتذاكي استلمتها اليوم غصب عنهم.. ما تأثرت بكل ممارساتهم ضدي، ومحاولتهم تشويه صورتي، ورمي اتهامات عليي لتنسى الناس تآمرهن وأعمالهن الفتنوية المدفوعة الأجر."

وكانت إدارة تلفزيون "الجديد" اتخذت قبل أشهر قرارا بإقالة بو ضرغام من القناة، على خلفية نشر عريضة تواقيع لعدد من العاملين في "الجديد" تطالِب الإدارة بحماية العاملين فيها بسبب إعتمادها سياسة مغايرة لما كانت عليه.