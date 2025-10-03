ليلى عبد اللطيف تفجّر مفاجأة.. ماذا كشفت؟

A + A -

أثارت خبيرة التوقعات، ليلى عبداللطيف، الجدل مجدداً حول عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب الى طليقها الفنان حسام حبيب، بعد شائعات كثيرة عن عودتهما الفترة الماضية.

وقالت ليلى خلال استضافة الإعلامي نيشان ديرهرتونيان لها عبر قناة "الجديد": "شيرين عبدالوهاب طلع شائعات بالعودة لحسام حبيب وطلعت مش صحيحة، وطلع حسام نفى هذه الشائعة ولم يرجعوا، ولكن بإذن الله شيرين تتعافى وترجع أفضل من السابق، وقلت في تصريحات سابقة، لكن أنا قلت مع الإعلامية بسمة وهبة شيرين هترجع لجمهورها، ولكن لو رجعوا لبعض هيفترقوا".

وأضافت: "أنا مش بشوف ليهم حياة مستقبلية، تحت سقف واحد، اللي ممكن يكون إنهم يفضلوا أصدقاء، ولكن إذا رجعوا هيكون في انفصال سريع، ولو ستي وجدي رجعوا لبعض يبقى شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب هيرجعوا لبعض".

وكان حسام حبيب قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "et بالعربي"، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن علاج طليقته شيرين عبد الوهاب في أحد المستشفيات المتخصّصة بالعلاج النفسي بسويسرا.

وأكد حسام أن شيرين في الخارج لقضاء فترة نقاهة للتخلص من الضغوط التي تعرّضت لها الفترة الماضية، قائلاً: "شيرين لا تعاني من شيء، وصحتها جيدة، ولا تعاني من أزمة نفسية كما ردّد البعض".

(لها)