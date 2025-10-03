ممثلة لبنانية تقع أرضاً.. هذا ما حصل! (فيديو)

A + A -

تصدّر فيديو وقوع النجمة نادين نسيب نجيم أرضاً أمام عدسات الكاميرات "ترند" شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرته من مناسبة حضورها مبارة كرة سلة عالمية.

وقالت الفنانة اللبنانية تعليقاً على الفيديو: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف ونكفّي، عادي رواق ما صار شي".

وأضافت معلقةً على اللقطات التي رصدت وضع الثلج سريعاً على قدمها، أنها بخير، بعد أن تعاملت مع الحادث بشكل مذهل وطبيعي جداً أبرز قوة حضورها وشخصيتها وسرعة بديهتها.

وتمنى عدد كبير من زملاء نجيم الشفاء العاجل لها، على غرار زينة مكي وزينة خوري وسارة أبي كنعان وأنجي كيوان...

وحصد الفيديو في أقل من 24 ساعة على نشره في "إنستغرام" ما يقارب 3 ملايين مشاهدة.

من المتوقع أن تبداً نادين نسيب نجيم قريباً بتصوير مشاهدها في مسلسل "ممكن" الذي تتشارك في بطولته مع الفنان التونسي ظافر العابدين، في تعاون فني هو الأول بينهما، إضافة إلى الممثلين محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد.

ويتناول المسلسل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال. ويتوقع النقاد أن يمزج العمل بين الأكشن والتشويق والدراما الاجتماعية.