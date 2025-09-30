"إنقطاع شامل للإنترنت والواتساب".. بالفيديو: توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف!

A + A -

في حلقة خاصة من برنامج "ليلى X" عبر قناة الجديد، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعًا جديدًا أثار القلق والحزن في آن واحد، حيث أشارت إلى أنّ لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة حدثًا مؤسفًا يؤدي إلى حالة من الحداد العام، مع أجواء حزن كبيرة تعم أوساط الطائفة المسيحية بشكل خاص.

عبد اللطيف أوضحت خلال الحلقة أنّ هذا الحدث سيترك أثرًا بالغًا في الشارع اللبناني، وسيدفع بالمواطنين إلى التعبير عن تضامن واسع مع العائلات المفجوعة، وسط أجواء روحية ومظاهر عزاء ستغطي معظم المناطق. وأكدت أنّ الحداد لن يكون مجرد لحظة عابرة، بل محطة مؤلمة تنعكس على المشهد الوطني والاجتماعي.



وأطلقت عبد اللطيف توقعًا جديدًا يتعلق بالسيدة الأولى نعمت عون، مشيرة إلى أنها ستدخل قريبًا في مبادرات إنسانية بارزة ستحظى بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون. وأكدت عبد اللطيف أن هذه الخطوات ستعكس توجهًا جديدًا في القصر الجمهوري يجمع بين الدور السياسي والبعد الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين حول طبيعة هذه المبادرات المرتقبة.

و خلال مقابلتها عبر شاشة "الجديد" توقّعت ليلى عبد اللطيف أن يشهد لبنان انقطاعاً في خدمات الإنترنت والواتساب بسبب إعتداءات إسرائيلية ستطال بعض المناطق اللبنانية.

لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا