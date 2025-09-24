living cost indicators
تعرضت لأزمة صحية طارئة.. نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى!

24
SEPTEMBER
2025
تعرضت الفنانة المصرية رحمة أحمد لأزمة صحية طارئة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهي حالياً في حالة صحية غير مستقرة.

وكشف مصدر مقرب من رحمة أحمد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنها شعرت بحالة من عدم الاتزان والإعياء الشديد، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن الفنانة تخضع حالياً لبعض الفحوصات الطبية والتحاليل لتشخيص حالتها الصحية لتتلقى العلاج المناسب، حيث ما زالت تحت العناية الطبية الدقيقة، مؤكداً أن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي يتابع حالتها.

وكانت رحمة أحمد قد كشفت قبل أيام عن استعدادها لافتتاح مشروع تجاري خاص بها، وهو عبارة عن صالون للتجميل متخصص في العناية بالأظافر والبشرة للسيدات، كاشفة أنها استوحت فكرته من الدور الذي قدمته ضمن أحداث مسلسل "80 باكو"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، حيث كانت تجسد شخصية فتاة تعمل في صالون تجميل خاص بالسيدات.

يذكر أن رحمة أحمد هي فنانة مصرية شابة ولدت عام 1994، ودرست بكلية العلوم، قبل أن تنتسب لمعهد الفنون المسرحية لدراسة التمثيل والإخراج.

وشاركت الفنانة في مسرحية "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية قبل أن يمنحها الفنان أحمد مكي فرصتها الذهبية من خلال شخصية "مربوحة" التي قدمتها في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي"، وحققت نجاحاً كبيراً بعدها، لتصبح من بين نجمات التمثيل في مصر.

العربية
