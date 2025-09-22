living cost indicators
تيم حسن يثير الجدل: "اللبنانيون في القلب… إلا فئة واحدة"

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
فاجأ الممثل السوري تيم حسن الحضور خلال تسلّمه جائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "تحت سابع أرض"، ضمن مهرجان الموركس دور الذي أقيم مساء الأحد في بيروت، بكلمة عفوية أثارت تفاعلاً واسعاً.

فقد أكد بطل الهيبة أنه يعيش في لبنان منذ سنوات ويكنّ محبة كبيرة للشعب اللبناني، قبل أن يمازح الحضور قائلاً: "اللبنانيون في القلب… إلا فئة واحدة، ألا وهي أصحاب المصارف"، مضيفاً ضاحكاً: "وين مصارينا يا إخواتي الأحباء؟"

ووجّه حسن تحية حب إلى بلده سوريا، مؤكداً أنها "تاريخ من الحضارة والفن والثقافة"، ومتمنياً عودتها إلى التألق.

يأتي تصريح النجم السوري في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان منذ 2019، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما فرضت المصارف قيوداً صارمة على سحب الودائع، ما أثار نقمة شعبية واسعة.

يذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" جمع نخبة من نجوم الدراما السورية بينهم منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، وتيسير إدريس.

