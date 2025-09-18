living cost indicators
من "بنت الوزير" إلى سائقة تاكسي.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بعد غياب طويل!

18
SEPTEMBER
2025
كشفت الفنانة المصرية القديرة عبير عادل سبب غيابها عن الشاشة لسنوات، مشيرة إلى انها لم تختفِ عن قصد، بل أن ظروف السوق وفرص العمل هي التي حددت مسارها المهني. 

وقالت عادل خلال مقابلة مع قناة ومنصة "المشهد" إنها كانت تخشى في البداية من ردود فعل الركاب حين قررت العمل كسائقة تاكسي، لكنها سرعان ما اكتسبت خبرة في التعامل معهم. 

وعن العلاقة مع زملائها في الوسط الفني، قالت عبير: "أكيد اتأثرت بعدم تواجدي في الشغل فترة طويلة، لكن علاقتي طيبة بكل الناس اللي تعاملت معاهم، وهم دائمًا يسألون عني، وده أسعدني جدًا"، مشيرة إلى افتقادها لزملائها المقربين، مضيفة: "محمد رياض وحشني جدا، وياسر جلال كمان، كنا نشتغل مع بعض كتير، وده خلاني أحس بالشوق لهم يمكن مش بيسألوا بس هما معذورين".

واختتمت الفنانة اللقاء برسالة حكيمة لكل متابعيها: "لا تدافع عن نفسك ما دمت مستقيمًا، حتى وإن كان الظل حولك أعوج، المهم إنك تمشي في طريقك بثقة".

واشتهرت الفنانة عبير عادل في فترة الثمانينات من خلال مسلسلات مثل "بكيزة وزغلول" و "لن أعيش في جلباب أبي" الذي اشتهرت فيه بدور "بنت الوزير" وابتعدت عن الفن لعدة سنوات قبل أن تعود من خلال مسلسل "القطة العميا".

شاركت في أعمال فنية متنوعة، وتعد من أبرز أدوارها شخصية "نادية" في مسلسل "بكيزة وزغلول"، كما شاركت مؤخرًا في أعمال مثل "نونة المأذونة" و "ميني سات كوم".

