علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام

يتردد في الأوساط الفنية ان فنانة لبنانية شهيرة تعيش حاليًا قصة حب مع رجل أعمال خليجي، في علاقة بدأت قبل فترة وتطورت بشكل كبير، حيث يُنتظر أن تُتوج بالخطوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر موقع "القاهرة 14" ان هذه الفنانة تقضي عطلتها الصيفية حاليًا برفقة شريكها في إحدى الدول وسط أجواء من الخصوصية والتكتم بعيدًا عن الإعلام والصحافة.

وأشار إلى ان هذه الفنانة اللبنانية كانت قد شاركت مؤخرًا في كليب مع النجم تامر حسني.

وأكد العديد من المتابعين ان الفنانة قمر هي المعنية حيث شاركت مؤخرا في كلب الفنان تامر حسني "الأنوثة الطاغية".