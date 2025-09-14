living cost indicators
وصية جورجيو أرماني تثير الجدل!

أثارت وصية المصمم الإيطالي جورجيو أرماني، الذي رحل عن عمر ناهز 91 عاماً في 4 أيلول (سبتمبر) الجاري، ضجة كبيرة، حيث أوصى ببيع دار الأزياء العريقة التي أسسها عام 1975، أو السعي لإدراجها في عالم البورصة.

ونقلت وكالة "رويترز"، تفاصيل وصية المصمم العالمي الراحل، مشيرين الى أنها أودعت على شكل وثيقتين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، على إعطاء الأولوية في عملية البيع إلى واحدة من الشركات التالية: مجموعة LVMH الفرنسية الرائدة في السلع الفاخرة، أو شركة لوريال العملاقة في مجال التجميل، أو إيسيلور لوكسوتيكا المتخصصة في النظارات، أو أي مجموعة "متكافئة في المكانة" يتم اختيارها بموافقة مؤسسة أرماني وشريكه في الحياة والعمل بانتاليو ديل أوركو.

أثارت الوصية الخارجة عن المألوف ضجة كبيرة لا سيما وانه "الملك جورجيو"، كان طوال حياته المهنية يرفض إدراج شركته في البورصة أو السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على قراراتها، وهذا ما فتح الباب أمام صراع محتمل بين عمالقة صناعة الموضة والجمال للسيطرة على واحدة من أبرز العلامات الفاخرة في العالم.

ولفتت الوكالة إلى انه بحسب الوثائق، يجب على الورثة بيع 15% من أسهم المجموعة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من وفاته. وفي مرحلة لاحقة، تُنقل حصة إضافية تتراوح بين 30% و54.9% إلى نفس المشتري، وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان انتقال تدريجي للملكية، مع الحفاظ على استقرار العلامة التجارية خلال هذه الفترة الحساسة.

