living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبراج 2026.. من سيكون الأكثر حظاً في العام الجديد؟

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل نحو 4 أشهر من انتهاء عام 2025 وبدء عام 2026 يترقب المهتمون بعالم الأبراج التوقعات الفلكية وما قد تحمله الكواكب من تأثيرات على حياتهم.

ويبدو ان 2026 سيكون عاماً واعداً يحمل الكثير من المفاجآت لكل برج.
إليكم أبرز التوقعات:

برج الحمل
عام 2026 يحمل معه تجارب جديدة ومهمة لمواليد هذا البرج حيث سيعملون على وضع أسس لمستقبل أكثر إشراقاً، ورغم التحديات، يقدم العام فرصاً مميزة لإحداث طفرة في حياتهم المهنية والشخصية. ويشكل هذا العام نهاية مرحلة بدأت منذ 2018 وبداية فترة جديدة مليئة بالمكافآت والمفاجآت الإيجابية.

برج الثور
مواليد برج الثور سيشهدون عاماً مليئاً بالفرص على الصعيد المادي، مع ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات مهمة لضمان أفضل النتائج.

برج الجوزاء
يبدأ مواليد برج الجوزاء العام بأجواء من التحديات والفرص، مما يتطلب تركيزاً وجهداً للاستفادة من الدعم الفلكي وتحقيق الطموحات والأهداف.

برج السرطان
بالنسبة لمواليد برج السرطان، يحمل العام وعوداً كبيرة، مع فرص ذهبية على الصعيدين المهني والشخصي، شرط اتخاذ القرارات الصائبة لضمان النجاح.

برج الأسد
سيشهد مواليد برج الأسد تطورات مهمة، خاصة في حياتهم المهنية والشخصية، مع مفاجآت وفرص تتطلب الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة.

برج العذراء

عام 2026 سيكون مليئاً بالنجاحات لمواليد برج العذراء، سواء في الشراكات المهنية أو العلاقات العاطفية، مع نصيحة بالحذر عند اتخاذ القرارات المصيرية خلال بعض الأشهر.

برج الميزان
عام واعد للعاطفة والإبداع والنمو المهني، مع فرص مالية جيدة، مع ضرورة الانتباه للصحة والعلاقات. عام 2026 لبرج الميزان واعد بالقوة العاطفية والإبداعية والنمو المهني، مع دعم فلكي قوي للمكاسب المالية، لكنه يتطلب الانتباه للصحة والعلاقات الحذرة."

برج العقرب
عام 2026 حاسم للعقرب، مليء بالنجاحات المهنية والشهرة، وتحولات إيجابية في الحياة الشخصية والعاطفية. فرص للارتباط الرسمي، سفر مهم، ومكاسب مادية، مع تحسن ملحوظ في الصحة والطاقة العامة.

برج الجدي
عام 2026 مليء بالقوة والإنجازات لمواليد الجدي، مع فرص كبيرة في العمل والحياة الشخصية. أيار حتى أيلول أبرز فترات النجاح، وحزيران نقطة تحول مهنية، وآب يحمل علاقات جديدة مهمة لمستقبلهم.

برج القوس
عام 2026 يحمل للقوس نقلة نوعية نحو الحرية والإنجاز، مع فرص كبيرة في العمل والعلاقات، وتحقيق أحلامهم عبر مشاريع وشراكات ناجحة، مع ضرورة تجنب التسرع في القرارات المهمة.

برج الدلو
عام 2026 يمنح الدلو فرصاً للنجاح والشهرة واستقلالية مالية طويلة الأمد، مع تغييرات مهمة بين أبريل وأكتوبر تؤثر في حياتهم المهنية والشخصية. الحذر مطلوب من التسرع في القرارات أو الكلام، خاصة بالعقود الطويلة. النصيحة: الصبر والمرونة هما مفتاح تحقيق أكبر استفادة من هذا العام المميز.

برج الحوت
يحمل عام 2026 لبرج الحوت تغييرات كبيرة وفرص ذهبية خاصة على الصعيد المادي، رغم بعض الضغوط في العمل أو السكن. النصف الثاني أوفر حظاً وأكثر استقراراً، مع قرارات مصيرية مهمة، ننصحك يا حوت أن تستقبل العام بتفاؤل وثقة، فالحظ بجانبك.(البوابة)

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout