دعوى قضائية ضدّ فنانة لبنانية!

لجأ مدير أعمال السابق للفنانة هيفا وهبي إلى نقابة المهن الموسيقية في مصر لتقديم شكوى ضدها بعد خلاف أدى إلى استدعائها ولكنها لم تحضر.

وتُعقد اليوم الخميس جلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى التي أقامتها هيفا ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، بعد تأجيل الجلسة السابقة للاطلاع وتبادل المذكرات.



ويأتي ذلك بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفا من الغناء.



وكانت النقابة أصدرت في 16 آذار الماضي قرارا بسحب تصاريح هيفا ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً على الحريات الدستورية، وخصوصا حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في الدستور، والتي تمنع فرض رقابة على الأعمال الفنية إلا بحكم قضائي.



وأكد تقرير المفوضين أن قرار النقابة مخالف للدستور ويتدخل بشكل غير قانوني في حرية الإبداع، لافتا إلى أن النقابة تجاوزت حدود صلاحياتها دون سند قضائي.



يذكر أن قرار النقابة جاء بعد شكوى تقدم بها خالد مصطفى حسانين المعروف بـ خالد التهامي، مدير أعمال هيفا السابق، الذي اتهمها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وبناءً على ذلك، استدعى نقيب المهن الموسيقية هيفا للتحقيق مرتين لكنها لم تحضر؛ ما دفع لجنة التحقيقات إلى رفض منحها تصاريح الغناء داخل مصر، وصادق مجلس الإدارة على القرار في 16 آذار الجاري.

(إرم نيوز)