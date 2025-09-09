living cost indicators
بالصور: نجمة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي!

دخلت النجمة والممثلة داليدا خليل القفص الذهبي اليوم، بزواجها من رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر المقيم في دبي، في حفل خاص أقيم في لبنان بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء من الوسطين الفني والعائلي.


شاركت داليدا خليل على حسابها في “انستجرام” صورًا من الحفل، وعلقت بكلمات مؤثرة:“أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة".

تم الاحتفال بزفافها بعد أيام قليلة من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في منتجع شاطئي بالبترون بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني، ومنهم الممثلتان رانيا عيسى وجويل داغر .


داليدا خليل هي ممثلة ومغنية وراقصة، تُعدّ من أبرز نجمات الدراما في لبنان خلال السنوات الأخيرة.


بدأت داليدا خليل مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، كما شاركت في برامج استعراضية.


قدمت داليدا خليل مجموعة من الأعمال الدرامية منها مسلسل “فارس أحلام”، “أجيال” و“عصر الحريم”.


وحققت شهرة واسعة بدورها في مسلسل “حلوة وكذابة” الذي تحول لاحقًا إلى فيلم سينمائي بالعنوان نفسه.

كما شاركت في أعمال لبنانية وعربية مشتركة أبرزها: “دوائر حب”، “صوت الفضاء الرنان”، “أول نظرة”، و“سرّ”وغيرها.

 

{{article.title}}
