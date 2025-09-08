إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها! (صورة)

A+
أعلن الصحافيّ علي ماجد، أنّه تزوّج من الإعلاميّة ناهد يوسف.
ونشر ماجد صوراً عبر حسابه على "انستغرام" من المناسبة، أرفقها بالتعليق التالي:
"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات..
واخيرا.. صرتي مرتي وبلشت حكايتنا..
الله جمعنا على خير، وان شاء الله يكملها علينا بالسعادة. وعد مني إلك على الحلوة والمرة دايما".
بحبك من هلق لآخر العمر.. مدام ماجد".
