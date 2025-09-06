شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. هذا ما حصل مع فنان مباشرة على الهواء! (صورة)





وخلال الحوار، بدا كاكولي متعبًا وأخبر مقدمة البرنامج أنه ليس بخير ويشعر بدوار، إلا أنها اعتقدت أنه يمزح واستمرت في الأسئلة، قبل أن يطلب تناول قطعة من "البطيخ" ليستعيد توازنه ثم طلب الخروج إلى فاصل إعلاني قصير.