بالصور: ليلة القبض على "البلوغر" ناني علي!

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر ناني علي، وذلك على خلفية اتهامها ببث محتوى اعتبرته السلطات "غير أخلاقي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك".

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاء توقيفها بعد رصد نشرها مقاطع مصوّرة تضم إيحاءات وأفعالًا وُصفت بأنها "خادشة للحياء العام" وتمثل اعتداءً على القيم الأسرية والمجتمعية. وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة دأبت على تقديم محتوى مثير للجدل يهدف إلى جذب نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وخلال عملية التفتيش، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة ناني علي كمية من مخدر "الآيس" المخصص للتعاطي، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على ٨ مقاطع وصفت بأنها "خادشة للحياء"، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويأتي القبض عليها ضمن حملة موسعة تنفذها السلطات ضد عدد من مشاهير "تيك توك" في مصر، كان من بينهم "سوزي الأردنية"، و"أم سجدة"، و"أم مكة"، و"مداهم 777"، وغيرهم، ممن يواجهون اتهامات تتراوح بين بث محتوى مخل بالآداب العامة، وصولًا إلى التورط في قضايا غسل أموال.