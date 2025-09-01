سرقة فيلا فنان شهير.. من هي السارقة؟

A + A -

تعرض الفنان حمادة هلال لحادث سرقة، استهدفت فيلته التي يقيم بها مع أسرته في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الفنان الشهير، السبت، يفيد بسرقة بعض محتويات الفيلا، حيث تحركت قوة أمنية على الفور لمعاينة المكان وفحصه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجريمة نُفذت باحترافية شديدة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، مع إجراء تحقيقات موسعة مع الحراس والعاملين بالمجمع السكني للتأكد من عدم وجود أي شبهة تواطؤ.

مشغولات ذهبية.. وهاتف محمول

وتوصلت التحريات إلى أن الخادمة التي تعمل بمنزل الفنان حمادة هلال هي التي قامت بالسرقة، حيث تم على الفور تحديد مكان تواجدها وإلقاء القبض عليها بعد ساعات قليلة من تقديم البلاغ.

وبتفتيش منزل الخادمة، عُثر بحوزتها على بعض المشغولات الذهبية والأكسسوارات، وهاتف محمول وبعض المسروقات الأخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخادمة، التي سيتم عرضها أمام النيابة للتحقيق معها في الواقعة.