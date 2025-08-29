living cost indicators
بالصور: ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي

29
AUGUST
2025
دخلت الممثلة اللبنانية ريمي عقل، بطلة مسلسل "خطيئة أخيرة"، القفص الذهبي، معلنة خبر زواجها عبر مقاطع فيديو وصور نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وظهرت عقل بفستانها الأبيض في أجواء وُصفت بالرومانسية وسط الطبيعة، حيث أحاطت بها الأشجار والعصافير والمياه واللوحات الفنية. وحرصت على مشاركة جمهورها تفاصيل اللحظة التي لطالما حلمت بها.

وكتبت في تعليق مؤثر: "وسط حشد من الشجر والعصافير والمياه واللوحات وعائلة جورج… وعائلتي الصغيرة أمي وأبي وأخي… أتزوّج… هكذا لا طالما حلمت، والغبطة تملأ قلبي. أردت أن أشارككم لحظاتي بتفاصيلها وحقيقتها، فأنتم أصبحتم عائلتي الكبرى".

إطلالة ريمي عقل ولاحقتها الرومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين انهالوا عليها بالتهاني والتمنيات بحياة زوجية سعيدة.

