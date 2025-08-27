بالصورة - كأنه تنبأ بموته.. وفاة مخرج شهير تاركاً رسالة غامضة!

A + A -

بعد يوم واحد من نشره كلمات عبر حسابه على "إنستغرام" وكأنه يتنبأ بموته، توفي مساء امس الثلاثاء المخرج التلفزيوني المصري هاني المهدي.

وكتب المخرج الراحل عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" كلمات غامضة حيث قال: "أحيانا توجعنا بعض التصرفات، ولكن نصمت حبا لأصحابها".

وأضاف المهدي: "لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس، ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل".

وتكهن بعض رواد مواقع التواصل بوجود خلافات عانى منها خلال العمل، أو مع شريكة حياته قد تكون السبب وراء وفاته.

وعمل الراحل في عدد من القنوات الخاصة المصرية، وهو متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وابنة 7 سنوات.(العربية)