وفاة مفاجئة..فنان يسقط أثناء مشاركته بمباراة كرة قدم

25
AUGUST
2025
توفي الفنان المصري الشاب بهاء الخطيب عن عمر 41 عاماً، بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

ونُقل الخطيب على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات مدينة "6 أكتوبر" بالعاصمة القاهرة في محاولة لإنعاشه، غير أن جهود الأطباء لم تنجح ليفارق الحياة، اليوم الأحد.

فيما أعلن الخبر صديقه الفنان كريم سرور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلاً: "إيه الخبر السيئ ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يا بهاء يا حبيبي، اللهم نستودعك هذا الطيب الجميل، صاحب الروح الجميلة".

وكشف الفنان حسام داغر عن سبب وفاة بهاء الخطيب، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مبيناً أنه توفي إثر سقوط مفاجئ أثناء لعب كرة القدم، وعلق قائلًا: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة ومات أنا عقلي هيجراله حاجة".

كما أعرب حسام داغر عن حزنه الشديد لرحيل صديقه المقرب، الذي كان يرتب معه مؤخرًا لقضاء بعض الوقت في الإسكندرية، قبل أن يفاجأ برحيله".

وولد بهاء الخطيب عام 1984، تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يتجه إلى شغفه بالفنون فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

كما ظهر في البداية بأدوار صغيرة في أعمال مثل "عد تنازلي" و"نصيبي وقسمتك". ثم نال فرصا أوسع عبر مشاركته مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل "واحة الغروب" مجسدا شخصية "فتحي"، قبل أن يشارك في أعمال أخرى منها "عائلة الحاج نعمان" و"لعبة نيوتن" وفيلم "صاحب المقام".

وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان.

