من زوجته الثانية.. فنان لبناني شهير يصبح أبًا للمرة الثالثة!

A + A -

-

-

-

-

رُزق الفنان وائل كفوري وزوجته شانا بمولودتهما الأولى، وفق ما أفادت ONE TV.

وأبصرت ابنتهما النور يوم 16 آب الجاري.



وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ظهر فيه وائل مع زوجته شانا وكانت تضع يدها على بطنها المنتفخ في إحدى المناسبات الاجتماعية في ما بدا كإعلان غير مباشر للحمل وللزواج بعد شائعات طويلة عن علاقتهما.

وتشير التقارير الى ان العلاقة العاطفية بدأت بين شانا ووائل بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة وتحديدًا خلال فترة الحجر الصحي في 2020 والتي رُزق منها بابنتين.



وشانا عبود تفضّل البقاء في الظل. كل ما يُعرف عنها أنها سيدة أعمال لبنانية من مواليد 1986، تعمل في المجال المصرفي، ويُقال إنها كانت متزوجة سابقًا ولديها طفل من زواجها الأول. لا تمتلك حسابات رسمية على مواقع التواصل، ونادرًا ما تظهر في الصور، ما يعكس تمسّكها بأسلوب حياة بعيد عن الأضواء، يشبه إلى حد بعيد أسلوب وائل كفوري نفسه.