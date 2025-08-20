living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من زوجته الثانية.. فنان لبناني شهير يصبح أبًا للمرة الثالثة!

20
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

رُزق الفنان وائل كفوري وزوجته شانا بمولودتهما الأولى، وفق ما أفادت ONE TV. 

وأبصرت ابنتهما النور يوم 16 آب الجاري. 

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ظهر فيه وائل مع زوجته شانا وكانت تضع يدها على بطنها المنتفخ في إحدى المناسبات الاجتماعية في ما بدا كإعلان غير مباشر للحمل وللزواج بعد شائعات طويلة عن علاقتهما. 

وتشير التقارير الى ان العلاقة العاطفية بدأت بين شانا ووائل بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة وتحديدًا خلال فترة الحجر الصحي في 2020 والتي رُزق منها بابنتين.

وشانا عبود تفضّل البقاء في الظل. كل ما يُعرف عنها أنها سيدة أعمال لبنانية من مواليد 1986، تعمل في المجال المصرفي، ويُقال إنها كانت متزوجة سابقًا ولديها طفل من زواجها الأول. لا تمتلك حسابات رسمية على مواقع التواصل، ونادرًا ما تظهر في الصور، ما يعكس تمسّكها بأسلوب حياة بعيد عن الأضواء، يشبه إلى حد بعيد أسلوب وائل كفوري نفسه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout