فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة!

خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، تعرضت الفنانة المصرية ألفت عمر لحادث سرقة.

ونشرت عمر رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة للعودة إلى مصر.



وقالت ألفت في منشورها على فيسبوك "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم لي هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس ، بلد مليانة حرامية ومش هدخلها تاني"، بحسب وسائل إعلام مصرية .