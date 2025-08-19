living cost indicators
بالتفاصيل.. فنانون لقوا مصرعهم بحوادث مروعة!

19
AUGUST
2025
مازال اسم الفنان المصري تيمور تيمور يتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما لقي مصرعه غرقاً في البحر بمنطقة الساحل الشمالي، أثناء محاولته إنقاذ نجله.

وسببت وفاة تيمور صدمة في الوسط الفني وبين الجمهور الذي تفاعل مع واقعة رحيله المأساوية.

إلا أن الفنان المصري لم يكن الوحيد الذي لقي مصرعه في حادث مفاجئ ومروع، بل سبقه العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، ولعل أبرز هؤلاء النجوم، هم المطرب اللبناني جورج الراسي الذي توفي في أغسطس عام 2022، إثر حادث أليم أثناء عودته فجراً من سوريا متجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الخرساني الموجود بمنتصف الطريق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق.

وفي حادث مشابه، لقي الفنان الأردني ياسر المصري، مصرعه إثر حادث سيارة في 23 أغسطس من العام 2018، عقب زيارته لوالدته بمدينة الرزقاء الأردنية، حيث فقد السيطرة على عجلة قيادة سيارته لتهبط من منحدر وتصطدم بجدار، ويتوفى بعدها.

أما المطربة الشابة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، فتوفيت هي الأخرى جراء حادث مروع بسيارتها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث انقلبت عدة مرات، وعندما حاول بعض المارة إنقاذها وإخراجها من السيارة اكتشفوا وفاته .

كذلك شهد عام 2023 مصرع عبد الله يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقاً بالبحر المتوسط، في منطقة الساحل الشمالي، أثناء قضاء إجازته الصيفية، حيث قرر السباحة ليلاً، لكن الأمواج المرتفعة التهمته ليموت غرقاً .

وبالعودة إلى سنوات سابقة، فقد شهد القرن العشرون العديد من الحوادث المروعة لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وداد حمدي التي قتلت داخل شقتها بمنطقة رمسيس بالقاهرة عام 1994، على يد "متى باسليوس"، الذي طلب منها مقابلتها ليعرض عليها سيناريو عمل جديد، فاستقبلته داخل شقة كانت تقيم فيها بمفردها.

لتتفاجأ بهجوم الريجسير عليها وفي يده سلاح أبيض، مسددا لها 35 طعنة بهدف قتلها وسرقتها، لكن المفاجأة أنه لم يجد في الشقة سوى مبلغ 300 جنيه.

 ومن بين الحوادث التي مازال يشوبها الغموض، مصرع الفنان أنور إسماعيل، شقيق الفنان الراحل جمال إسماعيل. ففي شهر أبريل من عام 1989، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات ومعاينة الجثة أنها في حالة تعفن، بينما اختلفت الروايات حول طبيعة الوفاة، من بينها أنه توفي إثر جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، وأخرى أن الوفاة كانت على يد أحد الأشخاص.

أما حادث مقتل المخرج الشهير نيازي مصطفى عام 1986، فما زال غامضا أيضا، حيث عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الجيزة، ولم تكشف التحقيقات تفاصيل الحادث أو مرتكبه فيما قيد الحادث ضد مجهول.

