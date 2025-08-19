بالفيديو- ما حصل معه لا يُصدق.. نجم شهير يُصارع الموت!

A + A -

في حادثة مأساوية، تعرّض الممثل التركي الشاب، إبراهيم يلدز لإصابة خطيرة بعدما سقطت عليه شجرة في أحد شوارع إسطنبول.

ووثق مقطع فيديو لحظات الحادثة، عندما كان الممثل التلفزيوني والمسرحي يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بسبب شدة الرياح، لتسقط عليه الشجرة بشكل مباشر.

وتجمع الناس في الشارع لإبعاد الشجرة عن الممثل الشاب قبل أن تحضر سيارة إسعاف للموقع في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتنقله إلى المستشفى.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن "يلدز" أصيب بجروح بالغة بسبب الشجرة التي اقتلعتها الرياح من جذورها، ويرقد في العناية المركزة منذ أيام.



ويبلغ يلديز من العمر 27 عامًا، وقد شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وبينها" "اسمعني" عام 2022، "ذات مرة في قبرص" 2021، "نجم الشمال" 2019، وفيلم "اكتشاف"، إلى جانب عدد من المسرحيات المحلية.