نجمة لبنانية شهيرة : " "هيدا يلي إفهمتوا؟ اسمالله"

بعد تداول شائعات عن طلاق الفنانة اللبنانية نجوى كرم من زوجها الإماراتي عمر الدهماني، ردّت كرم بأسلوب مباشر وغير مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، نافية ما يتم تداوله.

ففي منشور عبر منصة "إكس"، كتبت: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج... الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر، إهدائي إلكن ولحبّي الأبدي: انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي". كما عقّبت على إحدى الصفحات الفنية التي نشرت خبر الانفصال بقولها: "هيدا يلي إفهمتوا؟ اسمالله".

وكانت كرم قد تألقت على مسرح مهرجانات قرطاج بباقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري لافت، وقدمت من بينها: "دام عزك يا قرطاج"، "هيدا حكي"، "خليني شوفك"، و"بالروح بالدم"، إضافة إلى أغنيات من ألبومها الجديد. وخلال الحفل، وجهت رسالة للنساء قالت فيها: "كتار منا منوقع بحيرة بالحب، نعم بدي ياكي لا ما بدي ياكي، أنا رح قلهن اليوم إذا نحن دنا ياهن أو لا"، وهو ما فسّره البعض كتلميح لانفصالها.



لكن جمهورها سارع للرد عبر نشر فيديوهات تجمعها بزوجها، مؤكدين متانة علاقتهما وحرصهما على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي، واصفينهما بـ"الثنائي المثالي"، ومشددين على أن الحب بينهما "أبدي".