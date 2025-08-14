تزوج بامرأة ثانية قبل أن يُطلق زوجته الأولى.. هذا ما كشفه فنان لبناني عن حياته

A + A -

-

-

-

كشف الفنان والملحن اللبناني سمير صفير انه تزوّج امرأة ثانية قبل أن يطلّق زوجته الأولى.

وقال صفير خلال مشاركته في برنامج "كيد النساء" مع زين كروزن عبر شاشة LTV انه اكتشف بعد فترة وجيزة من زواجه الأول ان ثمة فارقا في التفكير بينه وبين زوجته ثم تعرّف إلى زوجته الثانية قبل طلاقه وتزوجها في مدينة لاس فيغاس الأميركية لأنه لم يكن قد حصل على الطلاق بعد.

وأشار إلى انه حاول مع زوجته الثانية إنجاب أطفال ولكن لم يحصل ذلك، رافضا فكرة تبني طفل.

إلى ذلك اعتبر صفير ان الفنان فضل شاكر مظلوم وانه لم يرتكب أي شيئ مما يتم الاتهام به.



وقال صفير انه لم يكن يوماً مع التيار الوطني الحر، بل كان مع حزبي مع القوات والكتائب خلال الحرب الأهلية.



