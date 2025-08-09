مبلغ خيالي.. تكلفة خرافية لمجوهرات يومي في حفل زفافها!

A + A -

لا يزال زفاف يمنى خوري الملقبة "دكتور يومي" على الثري البريطاني من أصل تركي غورهان كيزيلوز في بحيرة كومو الإيطالية بأجواء فاخرة حديث السوشيل ميديا.

وتألقت يومي في حفل زفافها بمجوهرات فاخرة من بولغاري وأحذية براقة، والأسعار تجاوزت نصف مليون دولار.



فخلال احتفالات زفافها، خطفت يومي الأنظار بإطلالات راقية، حيث اختارت مجوهرات فاخرة وإكسسوارات من علامات عالمية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليون دولار أميركي.

في حفل ما قبل الزفاف، ظهرت يومي بفستان برتقالي مطرّز من تصميم نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بأقراط فاخرة من بولغاري (Bulgari) من الذهب الوردي والماس، قُدّر سعرها بحوالي 45,000 دولار.

أما في يوم الزفاف، فقد تألّقت في إطلالتها الأولى بعقد Serpenti الأيقوني من بولغاري، المصنوع من الماس والزمرد، ويُقدّر سعره بـ 421,398 دولاراً، مما جعله القطعة الأبرز في الليلة.



وفي الإطلالة الثالثة من نفس اليوم، اختارت فستاناً فضي اللون نسّقته مع حذاء من Rene Caovilla مرصّع بالكريستال البراق، بلغ سعره نحو 1,897 دولاراً.