بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عالمية شهيرة

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توفيت الممثلة الأميركية لوني أندرسون أمس الأحد عن عمر ناهز 79 عاما، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بلوس أنجلوس "بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة".

ونالت أندرسون الإشادة عن دور موظفة استقبال ذكية وجذابة في محطة إذاعية تتحدى الصور النمطية الجنسية في مكان العمل في المسلسل الكوميدي الأميركي "دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي".

واشتهرت أندرسون أيضا بزواجها الذي أثار ضجة من الممثل بيرت رينولدز في عام 1988 وطلاقهما الذي أثار اهتمام الصحف أيضا بعد 6 سنوات.

وشاركت في عدة أعمال تلفزيونية منها مسلسلات كانت تعرض في وقت ذروة المشاهدة مثل "ذا بوب نيوهارت شو" و"بوليس ستوري" و"ذا إنكريدبل هالك" و"ذا لوف بوت" و"ثريز كامباني".

وفي المجمل، شاركت أندرسون في بطولة 6 مسلسلات تلفزيونية و7 أفلام روائية طويلة و19 فيلما تلفزيونيا ومسلسلين قصيرين خلال مسيرتها الفنية التي استمرت 4 عقود، والتي سجلتها في كتاب سيرتها الذاتية الذي وصل لقوائم الأكثر مبيعا والذي يحمل اسم "ماي لايف إن هاي هيلز" أو "حياتي بالكعب العالي".

وقالت عائلتها في بيان: "نشعر ببالغ الحزن لإعلان وفاة الزوجة والأم والجدة العزيزة"، مضيفة أنها كانت محاطة بأحبابها.



وولدت أندرسون في سانت بول بولاية مينيسوتا، وشاركت في مسابقات جمال محلية وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح محليا، وانتقلت بعد ذلك في منتصف السبعينيات إلى لوس أنجلوس حيث حولت لون شعرها البني أصلا للأشقر الذي اشتهرت به.