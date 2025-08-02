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بالصور: خطيبة زياد الرحباني السابقة شاركت في مراسم الدفن!

2
AUGUST
2025
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لا زال خبر وفاة الفنان الراحل زياد الرحباني ومراسم دفنه تتصدران أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعيد الحديث بعد نحو أسبوع من وفاته عن خطوبته من الفنانة ليال ضو التي حصلت عام 2009 الا انها لم تتكلل بالزواج.

 وكانت ليال وهي ممثلة مشهورة بالأدوار الكوميدية عُرفت من خلال برنامج “بسمات وطن” للمخرج شربل خليل وشاركت في عدة أعمال فنية مع زياد.

وفي حديث تلفزيوني أجري معها على قناة 0tv قبل عام ، أشارت ليال إلى انها لم تكن على تواصل مع زياد في الفترة الأخيرة.

علما ان ليال شاركت في مراسم دفن زياد وظهرت وهي تبكي بحرقة أمام نعشه.

وتزوج زياد للمرة الأولى من دلال كرم في العام 1979 بعدما تعرَّف إليها في التمارين التي كانت تُقام لمسرحية “ميس الريم”، حيث كانت تتمرّن مع فرقة الدبكة، لكنهما انفصلا لاحقاً، ووصلت علاقتهما إلى حدٍّ دراماتيكي ومضرّ بابنهما عاصي؛ لا سيما وأن زياد أعلن أنه أجرى فحص الـ DNA، وتبيّن أنه ليس والده.

ولاحقاً ارتبط زياد بالممثلة كارمن لبّس في علاقةٍ كانت قوية واستمرّت لنحو 15 عاما ، لكنهما انفصلا ولطالما رفضت لبّس التحدث عن هذه الفترة.

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