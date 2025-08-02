نانسي عجرم "خائفة"... ما القصة؟

حيت نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في كازينو لبنان .



وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه نانسي خائفة خلال إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بمسيرتها الناجحة.

وبدت نانسي خائفة وتفاجأت من صوت المفرقعات النارية. يُذكر انه حصلت مؤخرا حادثة مؤسفة تمثلت بسقوط الألعاب النارية بشكل غير متوقع على مقربة من الجمهور في حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي نتيجة خلل فني مفاجئ ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص.