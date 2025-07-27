شخص واحد رافق زياد الرحباني حتى النهاية.. من هو؟

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لها - رحل الموسيقار والفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، أمس السبت عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد مروره بأزمة صحية طويلة.





ورحل زياد في عزلة شبه تامة، حيث ابتعد في الفترة الأخيرة عن محيطه من أصدقاء وأقارب ومعارف، بينما ظل معه مساعده الذي يُدعى أحمد، ورافقه في اللحظات الأخيرة من حياته.



وأحدث رحيل زياد الرحباني، نجل السيدة القديرة فيروز، صدمة عميقة في الأوساط الفنية في لبنان والعالم العربي، وسط موجة تعاطف واسعة مع خسارة قامة فنية إبداعية وإستثنائية، وتزايدت مشاعر الحزن بعدما ترددت معلومات عن امتناع الراحل عن تناول أدويته أو تلقي العلاج في أيامه الأخيرة، ما أصفى مزيدًا من الوجع على وداعه.