هل عادت نادين نسيب نجيم إلى خطيبها..؟

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بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عودة النجمة نادين نسيب نجيم لخطيبها السابق ناريغ ناربيكيان للمرة الثانية، أكدّت مصادر مقرّبة من الفنانة اللبنانية لـ"لها"، عدم صحة الأمر جملة وتفصيلاً، أنها لا تزال منفصلة عنه.

وأوضحت المصادر أن الشائعات انطلقات عقب حضور الإثنين حفل زفاف سيليو صعب نجل المصمم إيلي صعب إلى زين قطامي، مشددةً على تواجدهما في مكان واحد كان محض مصادفة بسبب دعوة كليهما.

وسبق أن أثيرت شائعة مماثلة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين قالت الفنانة اللبنانية في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الستوربز على "سناب شات" انها محاطة بالشائعات: "ماذا فعلت لكم؟ أمزح معكم، لكن الكثير أرسلوا لي فيديو متداولاً عبر السوشيل ميديا بأنني عدت الى خطيبي. لا أعلم من أين أتت هذه الأخبار، لا يعني أنه إذا التقى صديقان أنهما قد عادا لبعضهما".

وأضافت: "العلاقات اليوم هي بالنهايات، فعندما تكون النهاية محترمة وجميلة ونظيفة، ونحن لسنا صغاراً، لا داعي لأن نخرج من العلاقة بطريقة بشعة ومزعجة. بل على العكس، اثنان اتخذا قرارهما، لا أحد يعلم ما يخبئه القدر والمستقبل لهما".

يُذكر أن نادين نسيب نجيم أعلنت انفصالها عن خطيبها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، بعبارة: "عزباء ومحاطة بالنعم.