هذا ما قالته سيرين عبد النور عن فضل شاكر.. هل تؤيد عودته الى الساحة الفنية!؟

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حلّت النجمة العربية سيرين عبد النور نجمة غلاف العدد الحالي من مجلة "لها"، حيث تحدثت عن الكثير من تفاصيل حياتها المهنية والشخصية، وخياراتها في الفن والموضة والجمال.

ورداً على سؤال حول رأيها في قضية فضل شاكر، وما إذا كانت تؤيد عودته الى الساحة الفنية، أجابت الفنانة اللبنانية: "أنا أؤمن بسيادة القانون على الجميع، سواء كانت القضية تخص فناناً أو شخصاً عادياً. لا يمكن أي شخص أن يكون فوق القانون، وهذا أمر أساسي في أي مجتمع".

وأضافت سيرين عبدالنور: "مسألة عودة فضل شاكر تتعلق بالقضاء، وأي قرار سيُتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون مبنيّاً على القوانين والعدالة".

وأوضحت: "شخصياً، ليس لدي اعتراض إذا تمت تبرئته أو إدانته، ما يهمّ هو أن تتحقق العدالة. بغض النظر عن محبّتي الشخصية له، فالمسألة القانونية هي التي يجب أن تحكم هذه القضية".