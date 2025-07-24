فنانة لبنانية «مصدومة» بالعهد الجديد!

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الأخبار-

غابت إليسا لفترة عن كتابة التغريدات السياسية، متفرغة للأجواء الفنية والسهرات الصيفية، ولكنها فجّرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل. فقد غرّدت على صفحتها على منصة X قائلة: «يعني هل العهد الجديد خيبة أمل». لم تُعرف أسباب هذه التغريدة. ولكن فسّرها بعضهم بأنها جاءت نتيجة فشل تسليم سلاح المقاومة، بينما رأى آخرون أن كلام إليسا جاء بعد مرور سبعة أشهر على تولّي الرئيس جوزاف عون رئاسة الجمهورية، من دون أن نلمس أي تغييرات على الصعيدين الاقتصادي أو الأمني.

في هذا السياق، كانت تغريدة إليسا كفيلة بإثارة الهجوم عليها من قبل بعض الناشطين، مذكرين إياها بأنها كانت من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن تفاؤلهم بالعهد الجديد. وراح بعضهم يسترجع تغريدات إليسا السابقة التي كتبتها ضد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وتصوّره بأن عهده كان سيئاً. يومها، كانت إليسا لا تفوّت مناسبة إلا وتُعرب فيها عن موقف سلبي تجاه عون، وتعكس صورة حزب «القوات اللبنانية» الذي تنتمي إليه.

في المقابل، كانت تغريدة إليسا محطّ سخرية في الفضاء الافتراضي. فقد شبّه بعضهم انتقالها من الإعجاب بالعهد الجديد إلى انتقاده، بأغنيتها «بدي دوب» التي تعبّر عن الحب والإعجاب، ثم «مصدومة بجدّ» التي تكشف حجم الصدمة من الحب.